Кеннеди-младший предрек ядерное уничтожение США в случае конфронтации с Россией

Бывший участник предвыборной гонки в качестве независимого кандидата Роберт Кеннеди-младший прокомментировал на своей странице в соцсети США Дональда Трампа от Республиканской партии и его оппонентки от демократов Камалы Харрис.
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