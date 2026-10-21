Фото: Объединенная двигателестроительная корпорация В филиале «ОДК-Салют» Объединенной двигателестроительной корпорации (входит в Госкорпорацию Ростех) состоялась встреча студентов образовательно-профессионального трека «Крылья Ростеха» с представителями ОДК и московских предприятий.
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