Cвященник рассказал, когда появится святой покровитель интернета

Пока что у интернета нет необходимой стабильности для того, чтобы у него был покровитель Святой покровитель интернета может появиться в православии, если интернет будет стабильным явлением человеческой истории, сообщает РИА Новости со ссылкой на председателя отдела по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ Иваново-Вознесенской епархии РПЦ иеромонаха Макария.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
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