Cвященник рассказал, когда появится святой покровитель интернета

Пока что у интернета нет необходимой стабильности для того, чтобы у него был покровитель Святой покровитель интернета может появиться в православии, если интернет будет стабильным явлением человеческой истории, сообщает РИА Новости со ссылкой на председателя отдела по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ Иваново-Вознесенской епархии РПЦ иеромонаха Макария.