Лавров: НАТО продвигает свои интересы в Закавказье через Армению

Североатлантический альянс намерен продвигать собственные интересы в Закавказье через Армению. В этом регионе Запад специально создает почву для антироссийских настроений, убеждён министр иностранных дел России Сергей Лавров, пишет ТАСС.
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