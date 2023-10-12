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Лавров: НАТО продвигает свои интересы в Закавказье через Армению

Лавров: НАТО продвигает свои интересы в Закавказье через Армению

Североатлантический альянс намерен продвигать собственные интересы в Закавказье через Армению. В этом регионе Запад специально создает почву для антироссийских настроений, убеждён министр иностранных дел России Сергей Лавров, пишет ТАСС.

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