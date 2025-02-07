Врач Майорова: пиво с крепким алкоголем может вызвать проблемы с сердцем

Смешивание крепких спиртных напитков, например водки, с углекислыми, например пивом, может вызвать резкие скачки артериального давления, что особенно опасно для людей с сердечно-сосудистыми заболеваниями.
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