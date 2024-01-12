Индийские индексы приблизились к историческим максимумам благодаря росту IT-сектора

Индийские индексы голубых фишек Nifty и Sensex в пятницу приблизились к новым историческим максимумам, чему способствовал рост акций IT-компаний после того, как их результаты и комментарии превзошли ожидания, пишет Reuters.
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