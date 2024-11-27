За что выгнали Уилкса Эдварда Прайора

Без мигрантов не обошлось. Англичанка не прекращает гадить: МИД России вызвал британского посла Найджел Кейси на коверНапомним, ранее стало известно о том, что сотрудники ФСБ раскрыли разведывательно-подрывную деятельность второго секретаря политического отдела посольства Великобритании в Москве Уилкса Эдварда Прайора.
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