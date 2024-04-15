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Военное обозрение

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Российские войска радиоэлектронной борьбы включают терминалы Starlink ВСУ в список целей

Российские войска радиоэлектронной борьбы включают терминалы Starlink ВСУ в список целей

Развитие современных технологий позволяет войскам радиоэлектронной борьбы ВС России воздействовать и на американскую спутниковую систему Starlink, отметил начальник войск РЭБ Ласточкин.

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