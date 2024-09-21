В Самарской области полицейские проверили соблюдение миграционного законодательства

Сотрудники отдела по вопросам миграции Управления МВД России по г. Самаре совместно с полицейскими полка патрульно-постовой службы полиции, Госавтоинспекции, участковыми уполномоченными полиции, Добровольной народной дружиной и при содействии бойцов ОМОН Управления Росгвардии по Самарской области провели профилактическую работу на территории одного из рынков Куйбышевского района Самары.
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