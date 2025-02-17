Астероид 2024 YR4 может столкнуться с Луной, а не с Землей

Художественное изображение Земли, Луны и астероида / © Getty Images По расчетам инженера Дэвида Рэнкина, сотрудника Каталинского небесного обзора Аризонского университета, вероятность столкновения астероида 2024 YR4 с Луной составляет 0,3%.
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