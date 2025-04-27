🥇Участники мотопробега в честь Великой Победы прибыли в посёлок Приморский под Феодосией Мотоциклисты встретились с ветеранами специальной военной операции и волонтёрами.
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🥇Участники мотопробега в честь Великой Победы прибыли в посёлок Приморский под Феодосией Мотоциклисты встретились с ветеранами специальной военной операции и волонтёрами.