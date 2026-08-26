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Татар-информ

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Дина Хуснутдинова пропустила открытую тренировку группы Тутберидзе из-за травмы

Дина Хуснутдинова пропустила открытую тренировку группы Тутберидзе из-за травмы

Фото: ak-bars.ru 17-летняя фигуристка Дина Хуснутдинова, победительница этапа Гран-при России, не приняла участие в открытой тренировке спортсменов группы Этери Ттбуеридзе, которая прошла в Москве 23 августа.

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