Участники акции «Студенческий десант» прошли стажировку в подразделениях органов внутренних дел Владимирской области

Сотрудники Отдела МВД России по Меленковскому району предоставили студентам Муромского промышленно - гуманитарного колледжа возможность поближе познакомиться с деятельностью служб и подразделений районного отдела полиции, лично пообщаться с теми, кто охраняет правопорядок.