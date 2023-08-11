Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

113 подписчиков

У Йокича самый высокий рейтинг в новой NBA 2K. Яннис, Леброн, Эмбиид и Дюрэнт в Топ-5

У Йокича самый высокий рейтинг в новой NBA 2K. Яннис, Леброн, Эмбиид и Дюрэнт в Топ-5

Представлены рейтинги игроков в новой версии популярного симулятора NBA 2K24. Самый высокий рейтинг у центрового Николы Йокича, который привел «Денвер» к победе в чемпионате НБА прошлого сезона.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх