Замглавы минфина США Браун: Силуанов и Бессент провели продуктивную встречу

Министр финансов России Антон Силуанов и глава американского Минфина Скотт Бессент провели встречу в Эшвилле, штат Северная Каролина.
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