Дроны ВС РФ атаковали сухогрузы в Чёрном море, идёт «охота» на украинские фуры

Морская блокада Украины поддерживается нашими военными в непрерывном режиме. Сегодня еще два судна с военным грузом пытались прорваться в черноморский порт, но были атакованы ударными беспилотниками на подходе, сообщает Минобороны РФ.
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