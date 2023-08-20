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Цинциннати (ATP). Джокович и Алькарас разыграют титул

Сетка турнира здесь. Western & Southern Open Цинциннати, США 13 – 20 августа 2023 ATP Masters 1000 Призовой фонд – 6 600 000 долларов Открытые корты, хард Финал Карлос Алькарас (Испания)  Новак Джокович (Сербия) Дата проведения 20 августа, 23.

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