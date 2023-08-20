Цинциннати (ATP). Джокович и Алькарас разыграют титул

Сетка турнира здесь. Western & Southern Open Цинциннати, США 13 – 20 августа 2023 ATP Masters 1000 Призовой фонд – 6 600 000 долларов Открытые корты, хард Финал Карлос Алькарас (Испания) Новак Джокович (Сербия) Дата проведения 20 августа, 23.
Сетка турнира здесь. Western & Southern Open Цинциннати, США 13 – 20 августа 2023 ATP Masters 1000 Призовой фонд – 6 600 000 долларов Открытые корты, хард Финал Карлос Алькарас (Испания) Новак Джокович (Сербия) Дата проведения 20 августа, 23.
Свежие комментарии