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105 лет ЗАГС в Ставрополье: Пресс-конференция о планах и помощи СВО

105 лет ЗАГС в Ставрополье: Пресс-конференция о планах и помощи СВО

В Пятигорске состоится пресс-конференция к 105-летию ЗАГС Ставрополья. Начальник управления Сергей Назаренко расскажет о планах на 2025 год, изменениях системы, статистике 2024 года и поддержке участников Специальной военной операции на Украине.

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