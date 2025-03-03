105 лет ЗАГС в Ставрополье: Пресс-конференция о планах и помощи СВО

В Пятигорске состоится пресс-конференция к 105-летию ЗАГС Ставрополья. Начальник управления Сергей Назаренко расскажет о планах на 2025 год, изменениях системы, статистике 2024 года и поддержке участников Специальной военной операции на Украине.
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