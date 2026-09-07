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Александр Рар: Политическое землетрясение в Саксонии-Ангальт – АдГ у власти

Резуль­тат земель­ных выбо­ров в Сак­со­нии-Ангальт про­из­вел поли­ти­че­ское зем­ле­тря­се­ние в Гер­ма­нии.

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