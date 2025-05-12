Минниханов обсудил с ФСБ Саратова и Самары взаимодействие по приграничной безопасности

Фото: пресс-служба Раиса РТ В Доме Правительства Республики Татарстан состоялась встреча Раиса Татарстана Рустама Минниханова с начальником Пограничного управления ФСБ России по Саратовской и Самарской областям Юрием Урвановым.
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