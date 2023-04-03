МВД России объявило в розыск девушку, подозреваемую в убийстве военкора Владлена Татарского

При взрыве в кафе в Санкт-Петербурге также пострадали 32 человекаМВД России объявило в розыск Дарью Трепову, которая, по предварительным данным, подозревается в убийстве военного корреспондента Владлена Татарского (Максима Фомина).
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