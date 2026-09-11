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В Германии произошло сильнейшее за 74 года землетрясение

В Германии произошло сильнейшее за 74 года землетрясение

РЕН ТВ На юго-западе Германии зафиксированы подземные толчки магнитудой от 3,3 до 3,4. Об этом 10 сентября сообщил Европейско-Средиземноморский сейсмологический центр (EMSC) на своем сайте.

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