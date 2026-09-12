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Спорт Уик-Энд

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Команда Талалаева вновь проявила характер, отыгравшись в гостях со счета 0:2 на исходе компенсированного времени

Команда Талалаева вновь проявила характер, отыгравшись в гостях со счета 0:2 на исходе компенсированного времени

В домашнем матче 8-го тура «Факел» был очень близок к тому, чтобы прервать безвыигрышную серию и одержать первую победу в чемпионате России.

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