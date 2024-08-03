Губернатор Клычков: при атаке БПЛА в Орле пострадал 1 человек

Одному человеку потребовалась помощь медиков в результате попадания украинских дронов в дом на территории микрорайона Болховского в Орле, сообщил в своем Telegram-канале глава Орловской области Андрей Клычков.
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