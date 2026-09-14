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Контрафронт

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Индонезия: Один человек погиб и 13 человек получили ранения в районах Кебаякан, Лут Тавар, Селала и...

Индонезия: Один человек погиб и 13 человек получили ранения в районах Кебаякан, Лут Тавар, Селала и Силих Нара округа Центральный Ачех, провинция Ачех, во второй половине дня 13 сентября из-за оползней на фоне проливных дождей.

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