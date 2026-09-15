Замглавы Херсонской ОВА Толоконников: Херсон покинуло 80% довоенного населения

Почти 80% довоенного населения Херсона, которое составляло около 283 тысяч человек, покинули город в первые дни конфликта или после ноября 2022 года.
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