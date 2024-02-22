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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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35-летний Левандовски – самый возрастной автор гола «Барсы» в плей-офф ЛЧ. Он побил рекорд Месси

Форвард отличился в первом матче 1/8 финала с «Наполи» (1:1) в возрасте 35 лет и 184 дней. Левандовски побил рекорд Лионеля Месси, который забил за «Барселону» в марте 2021 года в ответной игре 1/8 финала с «ПСЖ» (1:1), когда ему было 33 года и 269 дней.

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