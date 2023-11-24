Есть такая профессия - Родину защищать

22.11.2023 г. на базе государственного учреждения образования ´Средняя школа №28 г. Бобруйска´ военным комиссариатом города Бобруйска, Бобруйского, Глусского и Кировского районов совместно с учреждением образования ´Военная академия Республики Беларусь´ и при содействии управления по образованию Бобруйского городского исполнительного комитета прове .