Мостовой о том, что Клаудиньо отнял у него мяч и не забил «Сочи» с пенальти: «Он был расстроен. Не стал его подкалывать, отнесся с уважением»

В матче Мир РПЛ с «Сочи» (3:0) изначально на исполнение 11-метрового претендовал Мостовой, прятавший мяч за спиной, однако его партнер по «Зениту» Клаудиньо некоторое время с улыбкой спорил с ним и в итоге сам подошел к точке.