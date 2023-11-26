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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Мостовой о том, что Клаудиньо отнял у него мяч и не забил «Сочи» с пенальти: «Он был расстроен. Не стал его подкалывать, отнесся с уважением»

Мостовой о том, что Клаудиньо отнял у него мяч и не забил «Сочи» с пенальти: «Он был расстроен. Не стал его подкалывать, отнесся с уважением»

В матче Мир РПЛ с «Сочи» (3:0) изначально на исполнение 11-метрового претендовал Мостовой, прятавший мяч за спиной, однако его партнер по «Зениту» Клаудиньо некоторое время с улыбкой спорил с ним и в итоге сам подошел к точке.

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