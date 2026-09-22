KVERT зафиксировал выброс пепла Чикурачки на 3 км 21 сентября

21 сентября вулкан Чикурачки на Парамушире выбросил столб пепла высотой 3 км. KVERT выдал оранжевый код авиационной опасности.
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