Финны посоветовали Эстонии создать армию, а не мечтать о "море НАТО"

ТАСС/VALDA KALNINA/EPA После заявлений министра обороны Эстонии Ханно Певкура о закрытии Балтийского моря для России и создании "внутреннего моря НАТО" читатели финской газеты Iltalehti порекомендовали ему сначала подумать о создании собственной армии.