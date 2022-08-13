РЕН ТВ
Финны посоветовали Эстонии создать армию, а не мечтать о "море НАТО"

Финны посоветовали Эстонии создать армию, а не мечтать о "море НАТО"

ТАСС/VALDA KALNINA/EPA После заявлений министра обороны Эстонии Ханно Певкура о закрытии Балтийского моря для России и создании "внутреннего моря НАТО" читатели финской газеты Iltalehti порекомендовали ему сначала подумать о создании собственной армии.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
Елена Мамонова
из кого они её создавать будут?
Ответить
3 г.
наверх