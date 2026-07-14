От чего может быть разрыв сердца даже у здорового человека

Выражение «разрыв сердца» прочно укоренилось в языке как метафора душевной боли. Но медицина знает и буквальный смысл этого словосочетания — смертельное состояние, при котором нарушается целостность стенок сердечной мышцы.
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