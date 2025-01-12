«Мама, оставь меня, спасайся сама»: актер с ДЦП Рори Сайкс погиб на пожаре в Калифорнии

Актер Рори Сайкс, ставший известным после съемок в шоу Kiddy Kapers, погиб в охваченном огнем доме. Мать не смогла спасти 31-ленего сына с ДЦП, передает Mirror со ссылкой на пост женщины в социальных сетях.
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