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Мода и Шоу-бизнес

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«Мама, оставь меня, спасайся сама»: актер с ДЦП Рори Сайкс погиб на пожаре в Калифорнии

«Мама, оставь меня, спасайся сама»: актер с ДЦП Рори Сайкс погиб на пожаре в Калифорнии

Актер Рори Сайкс, ставший известным после съемок в шоу Kiddy Kapers, погиб в охваченном огнем доме. Мать не смогла спасти 31-ленего сына с ДЦП, передает Mirror со ссылкой на пост женщины в социальных сетях.

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