Церемония разделения ключа электронного голосования в Москве пройдет 14 марта

Хранителей будет пять В Москве прошло заседание Общественного штаба по наблюдению за выборами в столице, в ходе которого начальник управления по совершенствованию территориального управления и развитию смарт-проектов столичного правительства Артем Костырко сообщил о том, что ключ расшифрования результатов дистанционного электронного голосования (ДЭГ) на выборах президента России в Москве будет разделен 14 марта в 12:00.