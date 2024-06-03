На Украине призвали жителей готовиться к отключениям света зимой

Член комитета Верховной рады по энергетике Сергей Нагорняк предупредил о необходимости готовиться к возможным отключениям электроэнергии в зимний период, которые могут продолжаться до десяти часов в сутки .
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