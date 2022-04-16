В Томской области полицейские и общественники рассказали школьникам о последствиях употребления наркотиков

Сотрудники подразделения по делам несовершеннолетних ОМВД России по Шегарскому району совместно главным специалистом по работе с несовершеннолетними Комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав Шегарского района Надеждой Шувариковой провели профилактические мероприятия с учащимися Каргалинской школы, школ №№ 1 и 2 с.
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