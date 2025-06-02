Сила в правде
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Сила в правде

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Стратегическая победа России: Что означают переговоры в Стамбуле

Стратегическая победа России: Что означают переговоры в Стамбуле

Переговоры в Стамбуле, по версии газеты The New York Times, могут быть восприняты как стратегическая победа России.

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