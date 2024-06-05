Полностью анимированная новелла для взрослых Sisters: The Last Day of Summer официально в...

Полностью анимированная новелла для взрослых Sisters: The Last Day of Summer официально вышла на ЗападеКомпания JAST выпустила разработанную Jullyfish визуальную новеллу Sisters: The Last Day of Summer на ПК через Steam и JAST StoreЧитать дальше → источник.
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