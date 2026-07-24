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Аргументы недели

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CENTCOM сообщило, что этой ночью завершилась тринадцатая подряд серия ударов по Ирану

CENTCOM сообщило, что этой ночью завершилась тринадцатая подряд серия ударов по Ирану

«CENTCOM нанесло удары по иранским военным командным центрам, объектам хранения беспилотников, коммуникационным сетям, пунктам берегового наблюдения и морским возможностям Ирана, чтобы ещё больше снизить угрозу, которую Иран представляет для гражданских моряков и коммерческих судов, проходящих через Ормузский пролив», — говорится в сообщении командования.

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