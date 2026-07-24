CENTCOM сообщило, что этой ночью завершилась тринадцатая подряд серия ударов по Ирану

«CENTCOM нанесло удары по иранским военным командным центрам, объектам хранения беспилотников, коммуникационным сетям, пунктам берегового наблюдения и морским возможностям Ирана, чтобы ещё больше снизить угрозу, которую Иран представляет для гражданских моряков и коммерческих судов, проходящих через Ормузский пролив», — говорится в сообщении командования.