Армянскую АЭС отключили от энергосистемы страны

По ее словам, в результате аварии в электроэнергетической системе АЭС была отключена от системы Пресс-секретарь министерства территориального управления и инфраструктуры Армении Сона Арутюнян заявила, что Армянская АЭС была отключена от энергосистемы страны из-за аварии в системе.