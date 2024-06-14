В Китае представили собственное ПО для автоматизации проектирования чипов

Программное обеспечение (ПО) для автоматизации разработки микроэлектроники (EDA) представила китайская компания Xinhuzhang, 13 июня сообщает американское интернет-издание о компьютерных технологиях Tom’s Hardware.
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