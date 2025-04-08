В России предложили отменить увеличение платы за электроэнергию

В России обсуждается предложение об отмене повышения тарифов на электроэнергию. Лидер партии «Справедливая Россия — За правду» и депутат Госдумы Сергей Миронов выступил с инициативой отменить запланированное с 1 июля 2025 года увеличение тарифов на 12,6%.
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