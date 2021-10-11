Лавров призвал предъявить факты в пользу вмешательства РФ в дела стран Западных Балкан

БЕЛГРАД, 10 октября. /ТАСС/. Глава МИД РФ Сергей Лавров призвал политиков, обвиняющих Россию в нарушении норм международного права и во вмешательстве, в частности, в дела стран Западных Балкан, предъявить доказательства подобных голословных обвинений.
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