Бойцы "Вагнера" могут попытаться осуществить кинжальный рывок на Киев, поэтому в MI6 не зря паниковали.
КИНЖАЛЬНЫЙ РЫВОК "ВАГНЕРА" НА КИЕВ: В MI6 НЕ ЗРЯ ПАНИКОВАЛИ
Комментарии
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Лев Добрый
Вагнер возьмёт Киев и передаст его Беларуси. Россия возьмёт свои регионы, а остальную Украину надо будет включить в состав Белоруссии! Так будет очень справедливо, Белоруссия станет Великим государством в Европе!👀👍👈
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19 час.
Лев Добрый
Если Белоруссия не потянет, с включённой Украиной в свой состав, тогда она войдёт, в полном составе, в состав России!👀👍👈
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19 час.
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