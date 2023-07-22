КИНЖАЛЬНЫЙ РЫВОК "ВАГНЕРА" НА КИЕВ: В MI6 НЕ ЗРЯ ПАНИКОВАЛИ

Лев Добрый

Вагнер возьмёт Киев и передаст его Беларуси. Россия возьмёт свои регионы, а остальную Украину надо будет включить в состав Белоруссии! Так будет очень справедливо, Белоруссия станет Великим государством в Европе!👀👍👈