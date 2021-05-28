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Что делать, если обувь натирает ноги?

Что делать, если обувь натирает ноги?

Иногда покупаешь себе идеальные туфельки, а на следующий день выясняется, что обувь натирает ноги. При этом страдания просто неописуемы, так что же делать в таком случае? Тем более, что выкинуть такую красоту просто жалко, а ходить невозможно.

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