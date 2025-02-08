Финляндия обвинена в подрыве ОБСЕ ради узких интересов

Действия Финляндии на посту председателя ОБСЕ, заявив, что страна продвигает одностороннюю повестку в ущерб консенсусу, раскритиковал российский посол в стране Павел Кузнецов 8 февраля в интервью РИА Новости.
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