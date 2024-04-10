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Российские ученые обсудили обеспечение едой колонистов на Марсе

Российские ученые обсудили обеспечение едой колонистов на Марсе

Ученые считают, что идея колонизации других планет, особенно Марса, становится все более реальной. На конференции, посвященной освоению космоса и приуроченной к 90-летию Юрия Гагарина, говорили о необходимости начинать работу над системами жизнеобеспечения в космосе уже сегодня.

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