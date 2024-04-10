Российские ученые обсудили обеспечение едой колонистов на Марсе

Ученые считают, что идея колонизации других планет, особенно Марса, становится все более реальной. На конференции, посвященной освоению космоса и приуроченной к 90-летию Юрия Гагарина, говорили о необходимости начинать работу над системами жизнеобеспечения в космосе уже сегодня.