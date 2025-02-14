Пушков отметил расхождение взглядов Трампа-Вэнса и либеральной Европы

Российский сенатор Алексей Пушков высказался по поводу выступления вице-президента США Джей-Ди Вэнса на Мюнхенской конференции по безопасности, отметив, что его позиция сильно отличается от взглядов либеральной Европы.
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