Новости внутренней и внешней политики в России

Российский сенатор Алексей Пушков высказался по поводу выступления вице-президента США Джей-Ди Вэнса на Мюнхенской конференции по безопасности, отметив, что его позиция сильно отличается от взглядов либеральной Европы.