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Daily Storm

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Глава РФПИ Дмитриев заявил, что уже встретился с членами команды Трампа в Саудовской Аравии

Глава РФПИ Дмитриев заявил, что уже встретился с членами команды Трампа в Саудовской Аравии

Переговоры делегаций состоятся 18 февраляГлава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев, прибывший в столицу Саудовской Аравии Эр-Рияд перед переговорами делегаций США и России, уже встретился с некоторыми членами команды президента Соединенных Штатов Дональда Трампа.

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