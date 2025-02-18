Глава РФПИ Дмитриев заявил, что уже встретился с членами команды Трампа в Саудовской Аравии

Переговоры делегаций состоятся 18 февраляГлава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев, прибывший в столицу Саудовской Аравии Эр-Рияд перед переговорами делегаций США и России, уже встретился с некоторыми членами команды президента Соединенных Штатов Дональда Трампа.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии