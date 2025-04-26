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Юрий Дудкин: Клика Зеленского зарабатывает на войне, а Запад закрывает глаза

Юрий Дудкин: Клика Зеленского зарабатывает на войне, а Запад закрывает глаза

Может ли встреча Зеленского и Трампа на похоронах Папы Римского стать ключом к будущему переделу мира? Почему Крым, несмотря на годы в под контролем России, остаётся «ахиллесовой пятой» в переговорах с Западом? Как планы Трампа по «заморозке» войны могут обернуться новым витком конфликта? Украинский политолог и военный эксперт Юрий Дудкин ответил на вопросы зрителей, читателей и журналиста Александра Шелеста.

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