Юрий Дудкин: Клика Зеленского зарабатывает на войне, а Запад закрывает глаза

Может ли встреча Зеленского и Трампа на похоронах Папы Римского стать ключом к будущему переделу мира? Почему Крым, несмотря на годы в под контролем России, остаётся «ахиллесовой пятой» в переговорах с Западом? Как планы Трампа по «заморозке» войны могут обернуться новым витком конфликта? Украинский политолог и военный эксперт Юрий Дудкин ответил на вопросы зрителей, читателей и журналиста Александра Шелеста.